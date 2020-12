Coronavirus, in Puglia drammatico record di contagi: sono 1.884. Più casi del Lazio e della Campania. Sono 28 le vittime (Di sabato 5 dicembre 2020) Nuovo picco, e a tornare a crescere è anche la percentuale dei tamponi positivi, mentre i ricoverati scendono ancora Leggi su repubblica (Di sabato 5 dicembre 2020) Nuovo picco, e a tornare a crescere è anche la percentuale dei tamponi positivi, mentre i ricoverati scendono ancora

rep_bari : Coronavirus, in Puglia drammatico record di contagi: sono 1.884. Più casi del Lazio e della Campania. Sono 28 le vi… - GianvitoPuglies : Cyber attacco a Leonardo | La Voce News - cronaca_news : Coronavirus, in Puglia drammatico record di contagi: sono 1.884. Più casi del Lazio e della Campania. Sono 28 le vi… - rossaIII : RT @rep_bari: Coronavirus, in Puglia drammatico record di contagi: 1.884 casi e 28 decessi. Più casi del Lazio [di Gianvito Rutigliano] [ag… - rep_bari : Coronavirus, in Puglia drammatico record di contagi: sono 1.884. Più casi del Lazio e della Campania. Sono 28 le vi… -