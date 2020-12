Coronavirus in Italia, il bollettino del 5 dicembre: diminuiscono i ricoveri i (Di sabato 5 dicembre 2020) I dati aggiornati dei contagi diminuiscono i contagi di pari passo ai tamponi. In 24h 21.052 positivi al Coronavirus su 194.984 test effettuati. Rispettivamente, -3.047 infetti e – 11.075 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre vi è stato un calo di -50 persone nelle terapie intensive e -1.042 nei ricoveri da ieri a oggi. In 24h sono morte 662 persone a causa del Coronavirus in Italia. Leggi anche Coronavirus in Italia, il bollettino del 4 dicembre: aumentano i contagi Nel complesso i casi di contagi da Coronavirus vanno oltre il milione e mezzo: 1.709.991 dall’inizio dalla pandemia, di cui 59.514 morti. Le persone attualmente positive sono 754.169. L'articolo 361magazine. Leggi su 361magazine (Di sabato 5 dicembre 2020) I dati aggiornati dei contagii contagi di pari passo ai tamponi. In 24h 21.052 positivi alsu 194.984 test effettuati. Rispettivamente, -3.047 infetti e – 11.075 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre vi è stato un calo di -50 persone nelle terapie intensive e -1.042 neida ieri a oggi. In 24h sono morte 662 persone a causa delin. Leggi anchein, ildel 4: aumentano i contagi Nel complesso i casi di contagi davanno oltre il milione e mezzo: 1.709.991 dall’inizio dalla pandemia, di cui 59.514 morti. Le persone attualmente positive sono 754.169. L'articolo 361magazine.

