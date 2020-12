Coronavirus in Italia, bollettino 5 dicembre: 21.052 casi su 194.984 tamponi, 662 morti (Di sabato 5 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore sono 21.052 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 24.099. Diminuiscono i tamponi effettuati: 194.984, contro i 212.741 di ieri. Sono 662 i morti. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 5 dicembre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE - GRAFICHE). Il rapporto tra tamponi effettuati e positivi scende al 10,8%. Leggi su tg24.sky (Di sabato 5 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore sono 21.052 i nuovidiregistrati in, mentre ieri erano stati 24.099. Diminuiscono ieffettuati: 194.984, contro i 212.741 di ieri. Sono 662 i. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 5(AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE - GRAFICHE). Il rapporto traeffettuati e positivi scende al 10,8%.

