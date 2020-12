Coronavirus, in Italia 21.052 nuovi casi e 662 decessi (Di sabato 5 dicembre 2020) Sono 21.052 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, a fronte di 194.984 tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 662 decessi per un totale di 59.514 dall'inizio della pandemia. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 5 dicembre 2020) Sono 21.052 idiregistrati in, a fronte di 194.984 tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 662per un totale di 59.514 dall'inizio della pandemia. ...

