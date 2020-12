Coronavirus in Italia: 21.052 nuovi casi, 662 morti e 23.923 guariti (Di sabato 5 dicembre 2020) GROSSETO " Il bollettino quotidiano del Ministero della Salute sulla diffusione del Coronavirus in Italia riporta 21.052 nuovi casi (su 194.984 tamponi) e 662 morti nelle ultime 24 ore. Ieri i nuovi casi erano 24.099 con 212. Leggi su ilgiunco (Di sabato 5 dicembre 2020) GROSSETO " Il bollettino quotidiano del Ministero della Salute sulla diffusione delinriporta 21.052(su 194.984 tamponi) e 662nelle ultime 24 ore. Ieri ierano 24.099 con 212.

