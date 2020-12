Coronavirus, il bollettino di oggi: vaccino volontario dal 2021. Lamorgese: “Natale di sacrifici” (Di sabato 5 dicembre 2020) La pandemia di Coronavirus sta rallentando in Italia, grazie alle limitazioni introdotte nelle ultime settimane, che hanno permesso ad altre 5 Regioni di diventare gialle mentre solo l’Abruzzo rimane zona rossa. L’Iss avverte però che l’incidenza del Coronavirus rimane ancora troppo alta, ed è quindi necessario essere prudenti. Questa la via che il governo ha deciso di seguire per il Natale, che quest’anno sarà blindato, con controlli eccezionali su tutto il territorio. Lo spiraglio di luce potrebbe arrivare nel 2021 con il vaccino, di cui ha parlato il ministro della Salute Roberto Speranza che ha assicurato sarà sicuro e volontario. Coronavirus, il bollettino di oggi 5 dicembre I dati sul Coronavirus sono in generale in ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 5 dicembre 2020) La pandemia dista rallentando in Italia, grazie alle limitazioni introdotte nelle ultime settimane, che hanno permesso ad altre 5 Regioni di diventare gialle mentre solo l’Abruzzo rimane zona rossa. L’Iss avverte però che l’incidenza delrimane ancora troppo alta, ed è quindi necessario essere prudenti. Questa la via che il governo ha deciso di seguire per il Natale, che quest’anno sarà blindato, con controlli eccezionali su tutto il territorio. Lo spiraglio di luce potrebbe arrivare nelcon il, di cui ha parlato il ministro della Salute Roberto Speranza che ha assicurato sarà sicuro e, ildi5 dicembre I dati sulsono in generale in ...

