Coronavirus, il bollettino di oggi 5 dicembre in Lombardia: 3.148 nuovi positivi e 111 vittime (Di sabato 5 dicembre 2020) La percentuale dei positivi sui tamponi effettuati è del 10%. Calano i ricoveri nelle terapie intensive (-17 pazienti) e nei reparti Covid (-238). A Milano e provincia 980 nuovi contagi, di questi 355 a Milano città Leggi su repubblica (Di sabato 5 dicembre 2020) La percentuale deisui tamponi effettuati è del 10%. Calano i ricoveri nelle terapie intensive (-17 pazienti) e nei reparti Covid (-238). A Milano e provincia 980contagi, di questi 355 a Milano città

Il Veneto conta 3.607 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, che portano il dato complessivo degli infetti a 161.805. Si contano anche 108 decessi, che aggiornano a 4.173 il dato dei morti dall'inizio del ...

Coronavirus, ci sono 662 nuovi decessi legati al Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Il totale delle vittime in Italia è ora di 59.514. I nuovi casi ...

