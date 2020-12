Coronavirus, il bollettino di oggi: 21.052 nuovi casi e 662 morti. In calo ricoveri e terapie intensive (Di sabato 5 dicembre 2020) Sono 21.052 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, contro i 24.099 di ieri, a fronte di 194.984 tamponi, 18mila meno di ieri, con una percentuale positivi-test che dall’11,32% di venerdì al 10,7% di oggi. Sempre alto il numero dei decessi, 662 oggi, comunque in calo rispetto agli 814 di ieri. Le vittime dall’inizio dell’epidemia sono 59.114. ricoveri in calo: le terapie intensive sono 50 in meno (ieri -30), 3.517 in tutto. Mentre i ricoveri nei reparti ordinari scendono di 1.042 unità (ieri -572), per un totale di 30.158. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 5 dicembre 2020) Sono 21.052 idiregistrati nelle ultime 24 ore, contro i 24.099 di ieri, a fronte di 194.984 tamponi, 18mila meno di ieri, con una percentuale positivi-test che dall’11,32% di venerdì al 10,7% di. Sempre alto il numero dei decessi, 662, comunque inrispetto agli 814 di ieri. Le vittime dall’inizio dell’epidemia sono 59.114.in: lesono 50 in meno (ieri -30), 3.517 in tutto. Mentre inei reparti ordinari scendono di 1.042 unità (ieri -572), per un totale di 30.158. L'articolo LA NOTIZIA.

Il Veneto conta 3.607 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, che portano il dato complessivo degli infetti a 161.805. Si contano anche 108 decessi, che aggiornano a 4.173 il dato dei morti dall'inizio del ...

