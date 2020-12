Coronavirus. Hanno ucciso i pazienti italiani per espiantare i loro organi? La nuova teoria del complotto (Di sabato 5 dicembre 2020) Il 2 dicembre 2020 una pagina Facebook chiamata «Il DiFra – News & Varie informazione vera NO regime», di area QAnon, pubblica un video in cui si sostiene che i morti Covid19 non siano morti a causa del virus, ma volutamente uccisi per espiantare i loro organi «quando erano ancora vivi». Le immagini proposte sono molto crude, violente, il tutto per insinuare che il Governo Conte abbia nascosto una fantomatica «verità» sui decessi in Italia. Nicola Franzoni, esponente del fronte negazionista già noto alla Digos – denunciato per reati quali il vilipendio alla Repubblica, apologia al fascismo e istigazione a delinquere – sostiene con decisione questa nuova teoria del complotto: è sua la voce narrante nel video pubblicato dalla pagina Facebook «Il DiFra». Nessuna delle affermazioni ... Leggi su open.online (Di sabato 5 dicembre 2020) Il 2 dicembre 2020 una pagina Facebook chiamata «Il DiFra – News & Varie informazione vera NO regime», di area QAnon, pubblica un video in cui si sostiene che i morti Covid19 non siano morti a causa del virus, ma volutamente uccisi per«quando erano ancora vivi». Le immagini proposte sono molto crude, violente, il tutto per insinuare che il Governo Conte abbia nascosto una fantomatica «verità» sui decessi in Italia. Nicola Franzoni, esponente del fronte negazionista già noto alla Digos – denunciato per reati quali il vilipendio alla Repubblica, apologia al fascismo e istigazione a delinquere – sostiene con decisione questadel: è sua la voce narrante nel video pubblicato dalla pagina Facebook «Il DiFra». Nessuna delle affermazioni ...

Putin ha ordinato l’inizio della somministrazione del farmaco, malgrado le perplessità della comunità scientifica internazionale. E degli stessi russi ...

Cdp Venture Capital, StartupBootcamp e Sport e Salute lanciano l’acceleratore WeSportUp il primo acceleratore di startup e pmi innovative focalizzato negli ambiti di sport e salute ...

