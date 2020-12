Coronavirus: Germania, possibile vaccinazione di massa entro l'estate (Di sabato 5 dicembre 2020) Berlino, 5 dic. (Adnkronos) - E' possibile in Germania una campagna di vaccinazione di massa contro il Coronavirus entro l'estate. Lo ha sottolineato il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, citato dal portale di notizie 'T-online'. "Per come stanno le cose oggi, sono molto ottimista sul fatto che ci saranno vaccinazioni di massa entro l'estate", ha dichiarato il ministro, aggiungendo che sarà possibile somministrare il vaccino tramite i consultori. Alla domanda se la Germania avrà superato la fase peggiore della pandemia nel terzo trimestre del 2021, Spahn ha risposto: "Sì, se il maggior numero possibile di persone accetta di vaccinarsi". Il ministro ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Berlino, 5 dic. (Adnkronos) - E'inuna campagna didicontro ill'. Lo ha sottolineato il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, citato dal portale di notizie 'T-online'. "Per come stanno le cose oggi, sono molto ottimista sul fatto che ci saranno vaccinazioni dil'", ha dichiarato il ministro, aggiungendo che saràsomministrare il vaccino tramite i consultori. Alla domanda se laavrà superato la fase peggiore della pandemia nel terzo trimestre del 2021, Spahn ha risposto: "Sì, se il maggior numerodi persone accetta di vaccinarsi". Il ministro ha ...

Anne3ca : Iss : i morti Covid in Italia in linea con i paesi UE (a parte la Germania) - francescaurban7 : RT @Lanf040264: Il rianimatore Gattinoni: 'Perché tanti morti in #Italia? L'organizzazione del paese ha un peso, mentre In #Germania l'arma… - CardelliAc : RT @Lanf040264: Il rianimatore Gattinoni: 'Perché tanti morti in #Italia? L'organizzazione del paese ha un peso, mentre In #Germania l'arma… - Failbetter6 : RT @Lanf040264: Il rianimatore Gattinoni: 'Perché tanti morti in #Italia? L'organizzazione del paese ha un peso, mentre In #Germania l'arma… - albertocaldana : RT @Lanf040264: Il rianimatore Gattinoni: 'Perché tanti morti in #Italia? L'organizzazione del paese ha un peso, mentre In #Germania l'arma… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Germania Covid Germania, oltre 17mila nuovi casi e record di morti Adnkronos Coronavirus: Germania, possibile vaccinazione di massa entro l'estate

Berlino, 5 dic. (Adnkronos) - E' possibile in Germania una campagna di vaccinazione di massa contro il coronavirus entro l'estate. Lo ha sottolineato il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, cita ...

Banche: non solo Roe, da cosa dipende il valore di mercato

Lo spiega in maniera esauriente una ricerca di Excellence Consulting, che ha analizzato i bilanci delle principali banche italiane ...

Berlino, 5 dic. (Adnkronos) - E' possibile in Germania una campagna di vaccinazione di massa contro il coronavirus entro l'estate. Lo ha sottolineato il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, cita ...Lo spiega in maniera esauriente una ricerca di Excellence Consulting, che ha analizzato i bilanci delle principali banche italiane ...