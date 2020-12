Coronavirus | Franceschini | ' Mibact e Mef varano il Fondo Cultura' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - Il Ministro per i Beni e le Attivitàli e per il Turismo, Dario, e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, hanno firmato il decreto che stabilisce le modalità di ripartizione delle risorse del 'per la', istituito con il decreto Rilancio e aperto ai contributi dei privati che possono sostenere il mondo dellaanche attraverso operazioni di microfinanziamento, di mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e di crowdfunding idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettività. Il decreto firmato dae Gualtieri definisce che i primi 50 milioni delsia così ripartiti: 30 milioni di euro per la promozione di investimenti e al supporto di soggetti pubblici ...