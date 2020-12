**Coronavirus: Franceschini, 'elevati a 15 mln fondi per lo spettacolo viaggiante'** (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - “I fondi destinati al ristoro degli operatori dello spettacolo viaggiante, in grande sofferenza per le misure di contenimento della pandemia, sono stati elevati a 15 milioni di euro”. Così il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, al momento della firma del decreto che destina ulteriori 5 milioni di euro provenienti da Fondo emergenza spettacolo e cinema, istituito dal Decreto legge Cura Italia, al ristoro degli operatori dello spettacolo viaggiante. Tali risorse si vanno ad aggiungere ai 10 milioni di euro, provenienti dallo stesso fondo, già stanziati con i decreti degli scorsi 24 ottobre e 28 aprile. Il decreto è stato trasmesso agli Organi di controllo e sarà disponibile sul sito ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - “Idestinati al ristoro degli operatori dello, in grande sofferenza per le misure di contenimento della pandemia, sono statia 15 milioni di euro”. Così il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario, al momento della firma del decreto che destina ulteriori 5 milioni di euro provenienti da Fondo emergenzae cinema, istituito dal Decreto legge Cura Italia, al ristoro degli operatori dello. Tali risorse si vanno ad aggiungere ai 10 milioni di euro, provenienti dallo stesso fondo, già stanziati con i decreti degli scorsi 24 ottobre e 28 aprile. Il decreto è stato trasmesso agli Organi di controllo e sarà disponibile sul sito ...

_MiBACT : #COVID19, il ministro @dariofrance: «Al via il Fondo Cultura, #MiBACT e @MEF_GOV insieme per favorire collaborazion… - TV7Benevento : **Coronavirus: Franceschini, 'elevati a 15 mln fondi per lo spettacolo viaggiante'**... - beneventoapp : **Coronavirus: Franceschini, ‘Mibact e Mef varano il Fondo Cultura’** (2): (Adnkronos) - Entro 30 giorni dalla pubb… - veneziana4 : #coronavirus #franceschini rilancia l'alleanza con l'M5. Pur di riciclarsi farebbero qualunque cosa anche la più sordida - HankHC91 : RT @_MiBACT: #COVID19, il ministro @dariofrance: «Al via il Fondo Cultura, #MiBACT e @MEF_GOV insieme per favorire collaborazione tra pubbl… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Franceschini **Coronavirus: Franceschini, 'Mibact e Mef varano il Fondo Cultura'** LiberoQuotidiano.it Coronavirus, Fondo Cultura: firmato decreto ripartizione di 50 milioni

Il ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, e il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, hanno firmato il decreto che stabilisce le modalità ...

Governo, Franceschini "Alleanza con M5S inesorabile"

ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo affrontato l'epidemia con strumenti di solidarietà con un governo che ha messo insieme forze di sinistra e forze che non appartengono alla sinistra, eppure siamo arrivati a ...

Il ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, e il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, hanno firmato il decreto che stabilisce le modalità ...ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo affrontato l'epidemia con strumenti di solidarietà con un governo che ha messo insieme forze di sinistra e forze che non appartengono alla sinistra, eppure siamo arrivati a ...