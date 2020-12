Coronavirus - Ford rinvia il lancio della Bronco (Di sabato 5 dicembre 2020) La Ford ha deciso di posticipare il lancio della Bronco, modello molto atteso negli Usa, dalla primavera all'estate del prossimo anno. Il rinvio, secondo una comunicazione trasmessa dall'azienda americana ai suoi concessionari e raccolta da diverse testate americane, è legato ad alcuni problemi riscontrati nella filiera delle forniture per colpa delle conseguenze della crisi da Coronavirus sulla supply-chain globale. Oltre al lancio, a Dearborn hanno deciso anche di posticipare la campagna di raccolta ordini: era previsto partisse lunedì prossimo, ma ora è stata riprogrammata per metà gennaio. Le conferme. "Le consegne delle Bronco a due e quattro porte inizieranno in estate anziché in primavera a causa dei problemi legati al Covid-19 che i nostri ... Leggi su quattroruote (Di sabato 5 dicembre 2020) Laha deciso di posticipare il, modello molto atteso negli Usa, dalla primavera all'estate del prossimo anno. Il rinvio, secondo una comunicazione trasmessa dall'azienda americana ai suoi concessionari e raccolta da diverse testate americane, è legato ad alcuni problemi riscontrati nella filiera delle forniture per colpa delle conseguenzecrisi dasulla supply-chain globale. Oltre al, a Dearborn hanno deciso anche di posticipare la campagna di raccolta ordini: era previsto partisse lunedì prossimo, ma ora è stata riprogrammata per metà gennaio. Le conferme. "Le consegne dellea due e quattro porte inizieranno in estate anziché in primavera a causa dei problemi legati al Covid-19 che i nostri ...

