Coronavirus, Emiliano verso il ripristino della zona arancione per parte della Puglia (Di sabato 5 dicembre 2020) Covid in Puglia: Emiliano verso proroga di zona arancione Da domani, domenica 6 dicembre, la Puglia sarà in zona gialla ma il governatore della Regione, Michele Emiliano, vuole concordare con il ministro della Salute Roberto Speranza il mantenimento di misure speciali per le aree più colpite. Le province di Foggia, la Bat e una parte dell'area metropolitana di Bari, quella della Murgia, potrebbero tornare a essere zona arancione sulla base di un'ordinanza del presidente della Regione. "La classificazione come zona gialla ...

