Coronavirus | Emiliano verso il ripristino della zona arancione per Foggia | Bat e Murgia | Non possiamo abbassare la guardia

(Di sabato 5 dicembre 2020) Da domenica 6 dicembre la Puglia sarà ingialla ma il governatore vuole concordare con il ministro Speranza il mantenimento di misure speciali per le aree più colpite. Oggi in Puglia record di contagi

infoitinterno : Coronavirus, le giravolte di Emiliano sui social: sulla zona gialla prima esulta, poi accusa governo e giornalisti.… - infoitinterno : Coronavirus Puglia, a 24 ore dalla zona gialla altri 1.884 nuovi contagi e 28 i morti. Curva sempre alta. «L'altale… - MattiaChetta : Coronavirus Puglia, a 24 ore dalla zona gialla altri 1.884 nuovi contagi e 28 i morti. Curva sempre alta. «L'altale… - CiaDomenico : #Puglia #5dicembre La percentuale dei #contagi sale al 18% #Conte ed #Emiliano da incoscienti non dichiarano… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Coronavirus, le giravolte di Emiliano sui social: sulla zona gialla prima esulta, poi accusa governo e giornalisti. Ed è so… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Emiliano

La Repubblica

Da domenica 6 dicembre la Puglia sarà in zona gialla ma il governatore vuole concordare con il ministro Speranza il mantenimento di misure ...Lo scrive il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, su facebook in merito all’emergenza coronavirus e il passaggio in zona gialla della Puglia da domani. IL POST DI EMILIANO - «Non mi ...