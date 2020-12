Coronavirus | durante le feste natalizie boom di prenotazioni per aerei e treni

Leggi su dailynews24

(Di sabato 5 dicembre 2020) Dalla giornata di ieri è entrato in vigore il nuovo Dpcm che durerà fino al 15 gennaio. Secondo l’ordinanza, l’Italia sarà un lungo corridoio di regioni gialle e arancione, ad eccezion fatta per l’Abruzzo, ancora in zona rossa. Inoltre, dal 21 dicembre al 6 gennaio non sarà consentito il passaggio da una regione all’altra per L'articolo