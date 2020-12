Coronavirus, bollettino 5 dicembre: 21052 contagiati e 662 morti (Di sabato 5 dicembre 2020) L’ultimo bollettino medico emanato dalla protezione civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di una drastica diminuzione di casi nel Bel Paese. In Italia i contagi da Coronavirus continuano ad aumentare e a destare preoccupazioni. Dalla mezzanotte è entrato in vigore il nuovo DPCM emanato dal Premier Giuseppe Conte nella giornata del 4 novembre scorso. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) L’ultimomedico emanato dalla protezione civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di una drastica diminuzione di casi nel Bel Paese. In Italia i contagi dacontinuano ad aumentare e a destare preoccupazioni. Dalla mezzanotte è entrato in vigore il nuovo DPCM emanato dal Premier Giuseppe Conte nella giornata del 4 novembre scorso. L'articolo proviene da Inews.it.

Milano, 5 dicembre 2020 - Ha il sapore dell'attesa e della speranza questa antivigilia di Sant'Ambrogio per i milanesi. Per la prima volta le attenzioni non sono puntate sulla doppia festa della città ...

Afragola: Bollettino Covid del 4 Dicembre

Emergenza Coronavirus – 12 i contagiati di oggi, 848 il numero attuale dei positivi al tampone SARS COV2 in questa seconda fase – Oggi si registrano 75 guariti -7062 i tamponi effettuati ad oggi Afrag ...

