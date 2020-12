Coronavirus: Boccia, 'basta strumentalizzare sofferenze, nessun anziano solo' (3) (Di sabato 5 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Grazie alle misure di questi ultimi due mesi, assunte nonostante il forte contrasto di alcuni gruppi di opposizione in Parlamento, il Governo -continua Boccia- con l'impegno di regioni ed enti locali ha portato l'indice dei contagi Rt è sceso dall'1,72 allo 0,91, facendo diminuire finalmente i ricoveri in area medica e quelli nelle terapie intensive. In questo modo nei prossimi giorni riusciremo a piegare anche la curva dei decessi che, purtroppo, ancora è troppo alta. Le 59.514 vittime non sono numeri, ma storie familiari, vite spezzate troppo presto, lutti che non saranno dimenticati, soprattutto questo Natale". "Anche per questa attenzione particolare voglio ringraziare pubblicamente il Presidente del Veneto, Luca Zaia, per il senso di responsabilita mostrato anche oggi con la forte richiesta ai cittadini di evitare assembramenti 'nelle vie dello ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Grazie alle misure di questi ultimi due mesi, assunte nonostante il forte contrasto di alcuni gruppi di opposizione in Parlamento, il Governo -continua- con l'impegno di regioni ed enti locali ha portato l'indice dei contagi Rt è sceso dall'1,72 allo 0,91, facendo diminuire finalmente i ricoveri in area medica e quelli nelle terapie intensive. In questo modo nei prossimi giorni riusciremo a piegare anche la curva dei decessi che, purtroppo, ancora è troppo alta. Le 59.514 vittime non sono numeri, ma storie familiari, vite spezzate troppo presto, lutti che non saranno dimenticati, soprattutto questo Natale". "Anche per questa attenzione particolare voglio ringraziare pubblicamente il Presidente del Veneto, Luca Zaia, per il senso di responsabilita mostrato anche oggi con la forte richiesta ai cittadini di evitare assembramenti 'nelle vie dello ...

TV7Benevento : Coronavirus: Boccia, 'basta strumentalizzare sofferenze, nessun anziano solo' (3)... - TV7Benevento : Coronavirus: Boccia, 'basta strumentalizzare sofferenze, nessun anziano solo' (2)... - Roby_Laratro : RT @Elisa53274043: Questo è ciò che fanno in Austria, dove permettono ai #congiunti di vedersi anche in lockdown, in quanto rientrano nelle… - Elisa53274043 : Questo è ciò che fanno in Austria, dove permettono ai #congiunti di vedersi anche in lockdown, in quanto rientrano… - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: #Zangrillo premia #Conte e #Zaia, ma #BOCCIA #Fontana, per diversi motivi -