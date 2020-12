Coronavirus: Boccia, 'basta strumentalizzare sofferenze, nessun anziano solo' (3) (Di sabato 5 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 5 dicembre 2020) su Notizie.it.

TV7Benevento : Coronavirus: Boccia, 'basta strumentalizzare sofferenze, nessun anziano solo' (3)... - TV7Benevento : Coronavirus: Boccia, 'basta strumentalizzare sofferenze, nessun anziano solo' (2)... - Roby_Laratro : RT @Elisa53274043: Questo è ciò che fanno in Austria, dove permettono ai #congiunti di vedersi anche in lockdown, in quanto rientrano nelle… - Elisa53274043 : Questo è ciò che fanno in Austria, dove permettono ai #congiunti di vedersi anche in lockdown, in quanto rientrano… - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: #Zangrillo premia #Conte e #Zaia, ma #BOCCIA #Fontana, per diversi motivi -