Coronavirus: Boccia, 'basta strumentalizzare sofferenze, nessun anziano solo' (2) (Di sabato 5 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Mi sembrano accuse costruite ad arte -continua Boccia- per distogliere l'attenzione dalla battaglia che insieme dobbiamo combattere, soprattutto in questo mese di dicembre: il massimo contenimento del contagio e il sostegno alle reti sanitarie. Per loro esiste sempre qualcos'altro". "Prima il business, le proteste, le sofferenze di chi non vuole regole, le critiche di chi non crede ai vaccini, le contestazioni per l'allungamento dello stato di emergenza... la lista è lunga, ma non è una lista con cui si costruisce la coesione nazionale ma è la lista di micce che servono solo a incendiare il clima. E noi rispondiamo ancora con 'andiamo avanti insieme' sempre e solo per mettere in sicurezza sanitaria il Paese. Poi arriverà il momento dello scontro politico ma lo faremo fuori dalla pandemia, non dentro la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Mi sembrano accuse costruite ad arte -continua- per distogliere l'attenzione dalla battaglia che insieme dobbiamo combattere, soprattutto in questo mese di dicembre: il massimo contenimento del contagio e il sostegno alle reti sanitarie. Per loro esiste sempre qualcos'altro". "Prima il business, le proteste, ledi chi non vuole regole, le critiche di chi non crede ai vaccini, le contestazioni per l'allungamento dello stato di emergenza... la lista è lunga, ma non è una lista con cui si costruisce la coesione nazionale ma è la lista di micce che servonoa incendiare il clima. E noi rispondiamo ancora con 'andiamo avanti insieme' sempre eper mettere in sicurezza sanitaria il Paese. Poi arriverà il momento dello scontro politico ma lo faremo fuori dalla pandemia, non dentro la ...

TV7Benevento : Coronavirus: Boccia, 'basta strumentalizzare sofferenze, nessun anziano solo' (3)... - TV7Benevento : Coronavirus: Boccia, 'basta strumentalizzare sofferenze, nessun anziano solo' (2)... - Roby_Laratro : RT @Elisa53274043: Questo è ciò che fanno in Austria, dove permettono ai #congiunti di vedersi anche in lockdown, in quanto rientrano nelle… - Elisa53274043 : Questo è ciò che fanno in Austria, dove permettono ai #congiunti di vedersi anche in lockdown, in quanto rientrano… - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: #Zangrillo premia #Conte e #Zaia, ma #BOCCIA #Fontana, per diversi motivi -