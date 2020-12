Corona virus: Italia, 754169 attualmente positivi a test (-3533 in un giorno) con 59514 decessi (662) e 896308 guariti (23923). Totale di 1709991 casi (21052) Dati della protezione civile: effettuati 194984 tamponi (Di sabato 5 dicembre 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 754169 attualmente positivi a test (-3533 in un giorno) con 59514 decessi (662) e 896308 guariti (23923). Totale di 1709991 casi (21052) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 194984 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 5 dicembre 2020)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(662) e).di) proviene da Noi Notizie..

