Convocati Juventus Torino, Pirlo ne lascia a casa 3 e chiama Dragusin (Di sabato 5 dicembre 2020) Convocati Juventus – Tempo di Derby in casa Juventus. Oggi Andrea Pirlo, mattatore del Toro nel 2014 col gol al 93esimo, sarà al primo Derby della Mole da allenatore. Alle 18.00 va in scena Juventus-Torino, Pirlo ritrova Ronaldo ma perde ben 4 giocatori. Buffon, Demiral e Chiellini ko per infortunio mentre Morata squalificato deve scontare 2 giornate a causa dell’espulsione rimediata al termine di Benevento Juve. Convocati Juventus, la lista di Pirlo: dentro 2 dell’Under 23 Il tecnico bianconero ha diramato la lista dei Convocati. Dentro ben due dell’Under23 (oltre a Frabotta e Portanova che fanno parte ormai della prima squadra), ovvero Dragusin e Da Graca. Leggi ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 5 dicembre 2020)– Tempo di Derby in. Oggi Andrea, mattatore del Toro nel 2014 col gol al 93esimo, sarà al primo Derby della Mole da allenatore. Alle 18.00 va in scenaritrova Ronaldo ma perde ben 4 giocatori. Buffon, Demiral e Chiellini ko per infortunio mentre Morata squalificato deve scontare 2 giornate a causa dell’espulsione rimediata al termine di Benevento Juve., la lista di: dentro 2 dell’Under 23 Il tecnico bianconero ha diramato la lista dei. Dentro ben due dell’Under23 (oltre a Frabotta e Portanova che fanno parte ormai della prima squadra), ovveroe Da Graca. Leggi ...

JuventusFCYouth : #Under23, i convocati per #OlbiaJuve ??? - JuventusFCYouth : #Under23, i convocati per #PergoletteseJuve ???? La lista ?? - zazoomblog : Torino i convocati di Giampaolo per la Juventus - #Torino #convocati #Giampaolo #Juventus - zazoomblog : Juventus-Torino i convocati per il derby: la lista di Pirlo - #Juventus-Torino #convocati #derby: - GorettiGianluca : Andrea Pirlo ha stilato la lista dei giocatori convocati per Juventus-Torino: assenti Buffon, Chiellini, Demiral e… -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Juventus I convocati della Juventus per il Torino: ci sono Dragusin e Da Graca Goal.com Convocati Juventus Torino, Pirlo ne lascia a casa 3 e chiama Dragusin

Alle 18.00 va in scena Juventus-Torino, Pirlo ritrova Ronaldo ma perde ben 4 giocatori. Buffon, Demiral e Chiellini ko per infortunio mentre Morata squalificato deve scontare 2 giornate a causa dell’e ...

Torino, il derby devi giocarlo a viso aperto: questa Juventus è in difficoltà

I derby si presentano da soli. Oggi alle 18 all’ Allianz Stadium di Torino i granata sfideranno la Juventus nel match valido per la decima giornata di campionato. Sulla panchina del Torino tornerà Mar ...

Alle 18.00 va in scena Juventus-Torino, Pirlo ritrova Ronaldo ma perde ben 4 giocatori. Buffon, Demiral e Chiellini ko per infortunio mentre Morata squalificato deve scontare 2 giornate a causa dell’e ...I derby si presentano da soli. Oggi alle 18 all’ Allianz Stadium di Torino i granata sfideranno la Juventus nel match valido per la decima giornata di campionato. Sulla panchina del Torino tornerà Mar ...