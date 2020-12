Controlli a tappeto sul litorale romano: 6 arresti, ecco i dettagli (Di sabato 5 dicembre 2020) Un vasto controllo del territorio di Ostia, effettuato dai Carabinieri in collaborazione con militari specializzati, ha permesso l’arresto di 6 persone. Operanti nelle operazioni il Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Roma, i Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria ed un elicottero del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare. Leggi anche: Mafia litorale, ecco chi controlla lo spaccio: da Torvaianica a Tor San Lorenzo italiani, albanesi e argentini si contendono le piazze La prima operazione ad Acilia Una brillante operazione antidroga è stata portata a termine, nella giornata di ieri, dai Carabinieri della Stazione di Acilia. I militari da alcuni giorni stavano tenendo sotto controllo un’abitazione di via dei Monti San Paolo occupata da una coppia di 55enni che, negli ultimi tempi, aveva modificato in modo sospetto il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 5 dicembre 2020) Un vasto controllo del territorio di Ostia, effettuato dai Carabinieri in collaborazione con militari specializzati, ha permesso l’arresto di 6 persone. Operanti nelle operazioni il Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Roma, i Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria ed un elicottero del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare. Leggi anche: Mafiachi controlla lo spaccio: da Torvaianica a Tor San Lorenzo italiani, albanesi e argentini si contendono le piazze La prima operazione ad Acilia Una brillante operazione antidroga è stata portata a termine, nella giornata di ieri, dai Carabinieri della Stazione di Acilia. I militari da alcuni giorni stavano tenendo sotto controllo un’abitazione di via dei Monti San Paolo occupata da una coppia di 55enni che, negli ultimi tempi, aveva modificato in modo sospetto il ...

CorriereCitta : Controlli a tappeto sul litorale romano: 6 arresti, ecco i dettagli - RafBriganti : Posti di blocco , droni , controlli a tappeto...fate pure del vostro peggio , io a #Natale2020 COL CAZZO che sto ch… - elgabongiorno : Controlli a tappeto per le festività natalizie, anche con i droni. Nemmeno per la criminalità organizzata si sono m… - RogerKCraig1 : @matteosalvinimi Si certo, controlli a tappeto nelle case. E per chi risiede in aree limitrofe a laghi, stagni o ru… - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times NAS: controlli a tappeto nelle RSA italiane: Scattano i controlli dei carabinieri del NAS sulle strutture res… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli tappeto Boscoreale, controlli a tappeto nel Piano Napoli: denunce e sequestri Il Mattino Controlli a tappeto sul litorale romano: 6 arresti, ecco i dettagli

Tante le operazioni effettuate sul territorio di Ostia dai Carabinieri e i militari specializzati: in sei sono finiti in manette ...

Il calendario 2021 di Italian Horse Protection per i cavalli positivi all’anemia infettiva

Il calendario può essere ordinato direttamente sul sito dell'associazione, con una donazione minima di 10 euro che si può fare online ...

Tante le operazioni effettuate sul territorio di Ostia dai Carabinieri e i militari specializzati: in sei sono finiti in manette ...Il calendario può essere ordinato direttamente sul sito dell'associazione, con una donazione minima di 10 euro che si può fare online ...