Conte: "Non temo il voto sul Mes" (Di sabato 5 dicembre 2020) Siamo in guerra con il virus e “l’Italia partecipa ai processi riformatori europei con un ruolo da protagonista e così sarà fino a quando avrò responsabilità di governo”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in una lunga intervista con la Repubblica. “Non temo il voto sul Mes” sottolinea, perché il voto non sarà sull’attivazione del Salva-Stati “ma su alcune sue modifiche che, grazie anche al contributo dell’Italia, sono servite a migliorare un meccanismo già esistente dal 2012?. A chi ipotizza rimpasti fa sapere: “dovete uscire allo scoperto e chiedere cosa volete”. Fra i temi principali dell’intervista, c’è il Recovery Fund: lunedì con i Ministri se ne approverà il budget “con tutti gli appostamenti” e “approfondiremo anche la sessantina di progetti che hanno superato il vaglio preliminare e che sono ormai in dirittura ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 5 dicembre 2020) Siamo in guerra con il virus e “l’Italia partecipa ai processi riformatori europei con un ruolo da protagonista e così sarà fino a quando avrò responsabilità di governo”. Lo dice il premier Giuseppein una lunga intervista con la Repubblica. “Nonilsul Mes” sottolinea, perché ilnon sarà sull’attivazione del Salva-Stati “ma su alcune sue modifiche che, grazie anche al contributo dell’Italia, sono servite a migliorare un meccanismo già esistente dal 2012?. A chi ipotizza rimpasti fa sapere: “dovete uscire allo scoperto e chiedere cosa volete”. Fra i temi principali dell’intervista, c’è il Recovery Fund: lunedì con i Ministri se ne approverà il budget “con tutti gli appostamenti” e “approfondiremo anche la sessantina di progetti che hanno superato il vaglio preliminare e che sono ormai in dirittura ...

borghi_claudio : Alla Camera siamo un filo adirati perché mentre in Parlamento si parla del nulla conte ha annunciato conferenza sta… - Capezzone : +Supersintesi su #Conte+ Non è pazzo lui. Siamo pazzi noi a consentire una cosa del genere. Un governo illiberale,… - matteosalvinimi : Ore 20.30: Conte in diretta su Facebook chiude in casa gli Italiani, il PD in Parlamento apre i porti ai clandestin… - mimmoalba1 : RT @brn_folgore: Se fosse accertato di aver nascosto i veri dati di contagio nella scuola, la #Cazzolina, così veniva chiamata al liceo, no… - MatthewErc : Conte dice chiaramente che il TSO non sarà necessario e che non cambierà mai idea su questo, ma i fascioleghisti/me… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Non Conte, non temo il voto sul Mes, sei manager per 60 progetti del Recovery Fund Agenzia ANSA Coronavirus. Quadro politico storto ma senza alternative

La paventata crisi degli acronimi e degli inglesismi si alimenta di un dibattito in politichese puro che stride in modo quasi surreale con le condizioni del Paese reale. Mes e Next Generation Eu (alia ...

Quadro politico storto ma senza alternative

La paventata crisi degli acronimi e degli inglesismi si alimenta di un dibattito in politichese puro che stride in modo quasi surreale con le condizioni del Paese reale. Mes e Next Generation Eu (alia ...

La paventata crisi degli acronimi e degli inglesismi si alimenta di un dibattito in politichese puro che stride in modo quasi surreale con le condizioni del Paese reale. Mes e Next Generation Eu (alia ...La paventata crisi degli acronimi e degli inglesismi si alimenta di un dibattito in politichese puro che stride in modo quasi surreale con le condizioni del Paese reale. Mes e Next Generation Eu (alia ...