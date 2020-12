Condannato per stalking e revenge porn nei confronti della sua ex 17enne

Leggi su agi

(Di sabato 5 dicembre 2020) AGI - Arrestato per stalking e revenge porn neisua ex. Le indagini condotte dagli investigatori del compartimento di polizia postale e delle comunicazioni di Firenze, coordinate dal pm Giacomo Pestelli, sostituto procuratore presso la procuraRepubblica di Firenze, hanno portato prima all'emissionemisura cautelare degli arresti domiciliari e poi alla condanna a 3 anni neidi un 21enne marocchino,provincia di Firenze, autore di atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, diffamazione e sostituzione di persona. Alla base del provvedimento, la condotta dell'uomo: non arrendendosi alla finerelazione con l'ex fidanzata minorenne e determinato a tutti i costi ...