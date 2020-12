Con il centro del riuso riduciamo i rifiuti e educhiamo al recupero

Leggi su ilblogdellestelle

(Di sabato 5 dicembre 2020) Le storie guerriere sono storie che ci insegnano come sia possibile, con forza e tenacia, cambiare realmente le cose. Storie che possono essere di ispirazione ed esempio. Per oltre un anno abbiamo raccontato in questa rubrica le battaglie combattute sul territorio dai portavoce e attivisti del MoVimento 5 Stelle. Ora vogliamo farvi conoscere le storie guerriere portate avanti dai sindaci e dagli assessori del MoVimento che ogni giorno si impegnano per cambiare il volto delle città che amministrano e dare un nuovo futuro ai loro cittadini. A cura di Roberto Ascani, sindaco del Comune di Castelfidardo amministrato dal MoVimento 5 Stelle La storia guerriera di cui vi voglio parlare è quella della realizzazione di undel. Non una semplice struttura ma un nuovo modo per diminuire la quantità di. • IL PROBLEMA Nel 2016 ...