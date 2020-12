Come i Musei Vaticani sono diventati la patria degli influencer (Di sabato 5 dicembre 2020) Esiste un prima e un dopo coronavirus anche per i Musei Vaticani. Fra le istituzioni più prestigiose al mondo, i palazzi che custodiscono la Cappella Sistina e le Stanze di Raffaello da qualche mese hanno a cuore una sola conversione: quella degli influencer. È quanto avrebbe suggerito Papa Francesco all’inaugurazione del Museo etnologico Anima Mundi: “Aprite le porte dei Musei Vaticani! Le collezioni polverose non servono a nulla!”. L’invito è stato preso alla lettera, anche se il Papa si riferiva ai poveri (Come ha spiegato lui stesso nel libro La mia idea di arte: “I Musei Vaticani sono la casa di tutti, le loro porte sono sempre aperte a tutti” rivolgendosi ai senzatetto di Roma) ma si sa, in tempi ... Leggi su wired (Di sabato 5 dicembre 2020) Esiste un prima e un dopo coronavirus anche per i. Fra le istituzioni più prestigiose al mondo, i palazzi che custodiscono la Cappella Sistina e le Stanze di Raffaello da qualche mese hanno a cuore una sola conversione: quella. È quanto avrebbe suggerito Papa Francesco all’inaugurazione del Museo etnologico Anima Mundi: “Aprite le porte dei! Le collezioni polverose non servono a nulla!”. L’invito è stato preso alla lettera, anche se il Papa si riferiva ai poveri (ha spiegato lui stesso nel libro La mia idea di arte: “Ila casa di tutti, le loro portesempre aperte a tutti” rivolgendosi ai senzatetto di Roma) ma si sa, in tempi ...

fravez : @carlop1964 @GassmanGassmann @_MiBACT Volendo far il bastian contrario, a me è venuto di pensare che, più che altro… - frandemartino : Non è (solo) bieco campanilismo, ma il reportage di stasera è stata una boccata di cose BELLE che in questo momento… - HankHC91 : RT @fedegiannini1: Negli altri paesi come ci si comporta con la #cultura nella seconda ondata? C'è chi è ancora chiuso, chi sta riaprendo #… - FinestreArte : RT @fedegiannini1: Negli altri paesi come ci si comporta con la #cultura nella seconda ondata? C'è chi è ancora chiuso, chi sta riaprendo #… - fedegiannini1 : Negli altri paesi come ci si comporta con la #cultura nella seconda ondata? C'è chi è ancora chiuso, chi sta riapre… -

Ultime Notizie dalla rete : Come Musei “Campania, castelli come musei” il nuovo libro dell'Associazione Terre di Campania. Caserta24ore IlMezzogiorno Quotidiano I musei diventano officine grazie ai soldi dei ristori

Aspettando la fine della pandemia e il ritorno dei turisti, non si perde tempo. L’assessore Danti: "Stiamo mettendo a nuovo le strutture. Saremo pronti" ...

La nuova umanità dopo la pandemia è al centro degli scatti del calendario Lavazza 2021

Il calendario che grazie alla fotografia ha sempre parlato del mondo, quest'anno si focalizza sull'uomo con un progetto dai molti linguaggi espressivi.

Aspettando la fine della pandemia e il ritorno dei turisti, non si perde tempo. L’assessore Danti: "Stiamo mettendo a nuovo le strutture. Saremo pronti" ...Il calendario che grazie alla fotografia ha sempre parlato del mondo, quest'anno si focalizza sull'uomo con un progetto dai molti linguaggi espressivi.