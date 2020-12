Colpo di coda della Salernitana contro il Cittadella, la capolista se ne va (Di sabato 5 dicembre 2020) La Salernitana soffre contro un Cittadella blindato, ma con il classico Colpo di coda legittima il primato in solitaria nel campionato cadetto. E’ il 41’ della ripresa quando il difensore Bogdan salta più di tutti sull’angolo battuto da Capezzi e supera Maniero. Cittadella pungente in almeno un paio di circostanze nel primo tempo. Nella ripresa una Salernitana attendista, forse troppo, rischia qualcosa con Gargiulo, è pronto Belec. Sembrano inutili gli ingressi di Cicerelli, Capezzi e Aya ma quando tutto pare essere già scritto ecco la testata del centrale Bogdan per la vittoria granata. Salernitana – CITTAdella 1-0 Salernitana (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Mantovani (33? st Aya); Kupisz, Dziczek ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 5 dicembre 2020) Lasoffreun Cittablindato, ma con il classicodilegittima il primato in solitaria nel campionato cadetto. E’ il 41’ripresa quando il difensore Bogdan salta più di tutti sull’angolo battuto da Capezzi e supera Maniero. Cittapungente in almeno un paio di circostanze nel primo tempo. Nella ripresa unaattendista, forse troppo, rischia qualcosa con Gargiulo, è pronto Belec. Sembrano inutili gli ingressi di Cicerelli, Capezzi e Aya ma quando tutto pare essere già scritto ecco la testata del centrale Bogdan per la vittoria granata.– CITTA1-0(3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Mantovani (33? st Aya); Kupisz, Dziczek ...

Ultime Notizie dalla rete : Colpo coda Colpo di coda della Ju.Vi. Cremona 1952 Popolis Pareggio tra Lecce e Venezia, ai giallorossi sfugge il bottino pieno

Pioggia e vento, al Venezia stai attento: al Via del Mare inzuppato il Lecce col suo 4-3-2-1 schiera Gabriel; Adjapong, Lucioni, Meccariello, Zuta; Paganini, Tachtsidis, Henderson; Mancosu; Coda, Step ...

Caotico e poco lucido: col Venezia il Lecce non va oltre il pari. Le pagelle

Pareggio casalingo per il Lecce che non va oltre il 2-2 contro il Venezia. Troppo ballerina la difesa, torna al gol Max Coda.

