Cinema: addio a Pamela Tiffin, star di 'Straziami ma di baci saziami' (2) (Di sabato 5 dicembre 2020) (Adnkronos) - Anche a causa della crisi coniugale con il marito Clay Felker, a metà degli anni '60 l'attrice si trasferì in Italia, stabilendosi a Roma fino al 1974. rimasta affascinata dall'ambiente di Cinecittà oltreché di Roma, vi si stabilirà fino al 1974. Apprezzata per la freschezza, la sensualità e anche una certa dose di ironica ingenuità, nel bel paese la Tiffin partecipò a fortunate pellicole come Delitto quasi perfetto (1966) di Mario Camerini, accanto a Philippe Leroy, L'arcangelo (1969) di Giorgio Capitani, insieme a Vittorio Gassman, e Il vichingo venuto dal sud (1971) di Steno, accanto a Lando Buzzanca. A Cinecittà la splendida brunetta di Oklahoma City divenne bionda e fu protagonista di successo di diverse commedie: dopo il piccolo ruolo della moglie bionda in "Oggi, domani, dopodomani" (1965) e "Un delitto quasi perfetto" di Mario Camerini (1966), ...

