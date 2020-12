Ciclismo | Chris Froome | “Impossibile essere pronto per il Giro d’Italia Spero di poter essere al Tour de France”

Leggi su oasport

(Di sabato 5 dicembre 2020)si prepara a vivere un’annata nella quale è chiamato a dimostrare al mondo delche è ancora un atleta di altissimo livello. Il sudafricano è stato molto sfortunato nelle ultime stagioni, ha dovuto affrontare diversi infortuni alcuni dei quali anche molto gravi. Terminata l’avventura con il Team Ineos Grenadiers per il quattro volte vincitore delde France sta per iniziare la parentesi con la Israel Start-Up Nation. Nonostantesia stato in gara, con scarsi risultati, alla Vuelta a España 2020 bisognerà capire se e come riuscirà ad affrontare un grandecon il ruolo di capitano. Il sudafricano a svelato i piani per la prossima stagione a Watts Occurring: “Non ci sono dubbi che non saròper il...