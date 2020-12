"Ci vorranno ancora sei mesi…" Ecco quando avrà impatto il vaccino (Di sabato 5 dicembre 2020) Valentina Dardari Per Crisanti i numeri dei decessi non caleranno prima di tre settimane. Poi avverte: "La sfida vera sarà dopo Natale" Le previsioni di Andrea Crisanti su numero di morti e vaccino non lasciano ben sperare. Crisanti, ordinario di Microbiologia all'Università di Padova e direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell'Azienda Ospedaliera di Padova, è intervenuto a Sky Tg24 Live In Courmayeur e ha spiegato che "il numero dei morti è una funzione delle persone ammalate. Abbiamo avuto due o tre settimane con più di 30mila casi al giorno, e questo è l'effetto". I morti non caleranno prima di tre settimane ha poi aggiunto, dato che sono una funzione dei casi positivi registrati nelle ultime settimane. Tutto comunque viene rimandato a dopo le festività natalizie, quando si potrà avere un’idea più chiara di come ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 5 dicembre 2020) Valentina Dardari Per Crisanti i numeri dei decessi non caleranno prima di tre settimane. Poi avverte: "La sfida vera sarà dopo Natale" Le previsioni di Andrea Crisanti su numero di morti enon lasciano ben sperare. Crisanti, ordinario di Microbiologia all'Università di Padova e direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell'Azienda Ospedaliera di Padova, è intervenuto a Sky Tg24 Live In Courmayeur e ha spiegato che "il numero dei morti è una funzione delle persone ammalate. Abbiamo avuto due o tre settimane con più di 30mila casi al giorno, e questo è l'effetto". I morti non caleranno prima di tre settimane ha poi aggiunto, dato che sono una funzione dei casi positivi registrati nelle ultime settimane. Tutto comunque viene rimandato a dopo le festività natalizie,si potrà avere un’idea più chiara di come ...

