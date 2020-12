'Chissà, chissà domani su che cosa metteremo le mani': le luminarie a Bologna con Futura di Lucio Dalla (Di sabato 5 dicembre 2020) Sono le strofe di ' Futura ', canzone di Lucio Dalla inserita nell'album 'Dalla' che ha compiuto 40 anni, a illuminare durante le feste natalizie via D'Azeglio , cuore pedonale del centro di Bologna , ... Leggi su leggo (Di sabato 5 dicembre 2020) Sono le strofe di '', canzone diinserita nell'album '' che ha compiuto 40 anni, a illuminare durante le feste natalizie via D'Azeglio , cuore pedonale del centro di, ...

borghi_claudio : Chissà se qualcuno in questo Parlamento si rende conto che non si può andare avanti a dpcm e conferenze stampa. Bas… - emenietti : chissà se stampa anche i video di youtube. - SirDistruggere : Conte ha fiducia nei cittadini e per il vaccino ci sarà un approccio liberale. Chissà cosa di questi ultimi dieci m… - _SarCaustic : @fattoquotidiano Chissà poi perché, eppur viene alla mente.. il DENTE del giudizio. - Mikasacals : @blousecals «Ho visto un muffin con del burro di arachidi, penso che prenderò quello, sperando che non mi faccia ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Chissà chissà L’Isola delle Rose, chissà perché questa storia finisce su libri e documentari Il Fatto Quotidiano