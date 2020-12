Chi è Edoardo Scotti, il figlio del famoso conduttore Gerry (Di sabato 5 dicembre 2020) Edoardo Scotti è il figlio dell’amatissimo conduttore tv Gerry Scotti. La notorietà per lui è certamente arrivata perché è il figlio di Gerry ma Edoardo ha anche sue elevate qualità personali e ha deciso di puntare a una carriera dietro la macchina da presa. Edoardo è molto in gamba e se la sta cavando benissimo. Edoardo Scotti è nato a Milano il 10 marzo 1992 sotto il segno zodiacale dei Pesci. Ha quindi 28 anni ed è alto 190 centimetri. Edoardo è figlio di Gerry Scotti e di Patrizia Grosso. Cresce nell’ambiente dello spettacolo grazie al mestiere del padre, studia presso la prestigiosa American School of Milan e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 5 dicembre 2020)è ildell’amatissimotv. La notorietà per lui è certamente arrivata perché è ildimaha anche sue elevate qualità personali e ha deciso di puntare a una carriera dietro la macchina da presa.è molto in gamba e se la sta cavando benissimo.è nato a Milano il 10 marzo 1992 sotto il segno zodiacale dei Pesci. Ha quindi 28 anni ed è alto 190 centimetri.die di Patrizia Grosso. Cresce nell’ambiente dello spettacolo grazie al mestiere del padre, studia presso la prestigiosa American School of Milan e ...

Edoardo Scotti è fidanzato da molto tempo con Ginevra Piola, una giovane giornalista che da due anni collabora con Mediaset.

