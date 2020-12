Chelsea-Krasnodar | probabili formazioni e tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 5 dicembre 2020) Martedì 8 dicembre 2020 alle 21.00 allo Stamford Bridge di Londra si disputerà, gara valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League. La classifica del gruppo E è:13, Siviglia 10,4, Rennes 1. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata la squadra di Lampard, già qualificata agli ottavi di finale, ha rifilato un poker, firmato da Giroud, al Siviglia. I Blues hanno così blindato il primo posto nel girone vincendo lo scontro diretto con gli andalusi. Ilha superando per 1 a 0 il Rennes grazie alla rete dell’attaccante svedese Berg e si è così qualificato per l’Europa League. Nel match di andata la squadra londinese ha battuto per 4 a 0 i russi del. In Premier League il ...