"Che fine hanno fatto": Gerry Scotti afflitto dal tormento, il dramma Covid (Di sabato 5 dicembre 2020) Gerry Scotti, ospite di Verissimo, racconta la sua esperienza col Covid. Quei giorni in ospedale passati insieme agli altri pazienti sono indelebili Fonte foto: FacebookGerry Scotti, ospite di Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, ha rivissuto i terribili giorni passati in ospedale a causa del Covid-19. Un'esperienza che lo ha toccato nel profondo e che lo ha segnato in maniera indelebile. Intanto, il presentatore si appresta a vivere un Natale diverso da tutti gli altri. Le scorse settimane sono state quelle più dure per Gerry Scotti. Risultato positivo al Covid-19, dopo un primo momento in cui sembrava che i sintomi fossero lievi, la situazione si è presto aggravata ed è stato necessario il ricovero in ...

