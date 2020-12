Charlotte Sands | ‘Dress’ il nuovo singolo

(Di sabato 5 dicembre 2020) La principessa della musica pop americanabussa alla porta della grande occasione da diversi anni, ma il grande successo sperato ad oggi non è ancora arrivato. Con “Dress” il suodisponibile in tutti i digital store e piattaforme streaming, sta finalmente cercando di arrivare a quella celebrazione che le manca, grazie anche all’aiuto dei social media in particolare su TikTok. “Dress” è un’ode a Harry Styles, ma in realtà molto di più. Essere unici nel tuo genere non deve essere di più secondo l’artista. E dobbiamo dire: anche se la canzone soddisfa leggermente diverse caselle, suona certamente abbastanza diversa da essere descritta come innovativa nel genere pop. Fa una bella impressione, ma è principalmente dovuto al suo contenuto. Ora dobbiamo aspettare il giudizio dello stesso Harry ...

