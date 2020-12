Ceramiche Noi, dopo il salvataggio da parte dei lavoratori l’azienda chiude in pareggio l’anno del Covid e si prepara ad assumere (Di sabato 5 dicembre 2020) Un anno fa la trasformazione. Ora, nel mezzo di una pandemia, l’apertura del primo punto vendita. Prosegue la storia di Ceramiche Noi, un tempo azienda Ceramisia, adesso cooperativa. Radici umbre, base a Città di Castello, 50mila abitanti in provincia di Perugia. Una vicenda che comincia con un avviso: i piani alti dell’attività decidono di delocalizzare la produzione in Armenia. Il personale resta senza lavoro. Marco Brozzi, all’epoca direttore, propone una soluzione dopo un confronto con Legacoop Umbria. Investire 180mila euro per rilevare l’azienda e creare una cooperativa, usando come fondi il TFR e la naspi, l’indennità mensile di disoccupazione. I lavoratori sono reintegrati come soci e l’attività prosegue con il nome di Ceramiche Noi. È il workers buyout, cioè il salvataggio di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Un anno fa la trasformazione. Ora, nel mezzo di una pandemia, l’apertura del primo punto vendita. Prosegue la storia diNoi, un tempo azienda Ceramisia, adesso cooperativa. Radici umbre, base a Città di Castello, 50mila abitanti in provincia di Perugia. Una vicenda che comincia con un avviso: i piani alti dell’attività decidono di delocalizzare la produzione in Armenia. Il personale resta senza lavoro. Marco Brozzi, all’epoca direttore, propone una soluzioneun confronto con Legacoop Umbria. Investire 180mila euro per rilevaree creare una cooperativa, usando come fondi il TFR e la naspi, l’indennità mensile di disoccupazione. Isono reintegrati come soci e l’attività prosegue con il nome diNoi. È il workers buyout, cioè ildi ...

amaryllide1 : RT @fattoquotidiano: Ceramiche Noi, dopo il salvataggio da parte dei lavoratori l’azienda chiude in pareggio l’anno del Covid e si prepara… - usarausanu : Ceramiche Noi, dopo il salvataggio da parte dei lavoratori l’azienda chiude in pareggio l’anno del #COVID19 e si pr… - fattoquotidiano : Ceramiche Noi, dopo il salvataggio da parte dei lavoratori l’azienda chiude in pareggio l’anno del Covid e si prepa… - clikservernet : Ceramiche Noi, dopo il salvataggio da parte dei lavoratori l’azienda chiude in pareggio l’anno del Covid e si prepa… - Noovyis : (Ceramiche Noi, dopo il salvataggio da parte dei lavoratori l’azienda chiude in pareggio l’anno del Covid e si prep… -

Ultime Notizie dalla rete : Ceramiche Noi Ceramiche Noi, dopo il salvataggio da parte dei lavoratori l’azienda chiude in pareggio l’anno… Il Fatto Quotidiano La Ceramica di Natale 2020 ad Albissola

Per tutto dicembre, ad Albissola Marina, ci sarà la diciottesima edizione della rassegna "La Ceramica di Natale" ...

Luminarie, pittura, ceramiche: un colorato fine settimana di eventi in provincia foto

Il 5 dicembre 1933 negli Stati Uniti finì il Proibizionismo: gli americani poterono di nuovo acquistare alcol, in sei mesi l’industria del settore creò un milione di posti di lavoro e la criminalità v ...

Per tutto dicembre, ad Albissola Marina, ci sarà la diciottesima edizione della rassegna "La Ceramica di Natale" ...Il 5 dicembre 1933 negli Stati Uniti finì il Proibizionismo: gli americani poterono di nuovo acquistare alcol, in sei mesi l’industria del settore creò un milione di posti di lavoro e la criminalità v ...