Catania | smantellato cartello di ' facilitatori' del traffico internazionale di migranti

L’inchiesta della Procura di Catania ha individuato collegamenti con gruppi criminali greci e turchi. Eseguiti 19 arresti tra Bari, Milano, Torino e Ventimiglia ...

Migranti: gestivano traffico internazionale, 19 fermi

