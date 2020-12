Catania, padre Leonardo Grasso morto nell’incendio doloso della sua comunità (Di sabato 5 dicembre 2020) padre Leonardo Grasso morto a Catania. Fare piena luce sulla morte di fratel Leonardo Grasso, deceduto questa mattina all’alba nell’incendio doloso della Tenda San Camillo, a Catania, sede di una comunità di recupero per tossicodipendenti e malati di Aids. Lo chiede il vescovo di Acireale, monsignor Antonino Raspanti. Sconcerto e dolore nella città etnea per la tragica scomparsa di Grasso. Fratel Leonardo, padre camilliano, amato per il suo grande impegno a favore dei malati, lascia nello sconforto la Catania solidale, vicina ai più deboli. (segue dopo la foto) ARTICOLO / Save The Children scende in campo per ragazzi e ... Leggi su urbanpost (Di sabato 5 dicembre 2020). Fare piena luce sulla morte di fratel, deceduto questa mattina all’albaTenda San Camillo, a, sede di unadi recupero per tossicodipendenti e malati di Aids. Lo chiede il vescovo di Acireale, monsignor Antonino Raspanti. Sconcerto e dolore nella città etnea per la tragica scomparsa di. Fratelcamilliano, amato per il suo grande impegno a favore dei malati, lascia nello sconforto lasolidale, vicina ai più deboli. (segue dopo la foto) ARTICOLO / Save The Children scende in campo per ragazzi e ...

