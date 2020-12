Caso Suarez, Paratici indagato. Arriva la nota ufficiale della Juventus (Di sabato 5 dicembre 2020) Fabio Paratici, dirigente ella Juve, è stato iscritto nel registro degli indagati per il Caso Suarez. Leggi su 90min (Di sabato 5 dicembre 2020) Fabio, dirigente ella Juve, è stato iscritto nel registro degli indagati per il

ZZiliani : In un paese serio, il caso #Suarez porterebbe alla squalifica del dirigente responsabile (#Paratici) e alla penaliz… - pisto_gol : Suarez, l’esame fu una farsa: Juventus, indagati i vertici- - ZZiliani : Per due mesi i media italici hanno tentato di far passare il caso #Suarez come il primo caso al mondo di corruzione… - SalvaCommisso : Ragazzi, elmetto e pronti alla guerra mediatica che ci toccherà sorbirci nelle prossime settimane per il caso… - AntonioCacciol4 : RT @ZZiliani: Ricordate? Dopo l’esplosione del caso #Suarez i media si affrettarono a inventare l’inverosimile: sudditanza psicologica dell… -