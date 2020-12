Caso Suarez, ecco quanto emerso dalle indagini di Perugia su Paratici (Di sabato 5 dicembre 2020) Caso Suarez – Il Caso Suarez torna a spaventare la Juventus. Paratici accusato di falsa testimonianza ai PM. A motivarla, la mancata confessione della telefonata alla ministra Paola De Micheli (amica d’infanzia) la quale contattò Bruno Frattasi, capo di Cabinetto del ministro dell’Interno. A quel punto, il viceprefetto Antonella Di Nacci parlò con Luigi Chiappero, legale della Juventus, anch’egli tra gli indagati insieme all’avvocato Maria Turco. I due, riporta l’Ansa, sono accusati falso ideologico infatti l’esame sarebbe stato preparato appositamente per favorire l’attaccante uruguagio. Caso Suarez, cosa emerge su Paratici ?La ministra De Micheli si difende tramite una nota che ilBianconero.com riporta: “Come dichiarato anche ai magistrati in qualità ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 5 dicembre 2020)– Iltorna a spaventare la Juventus.accusato di falsa testimonianza ai PM. A motivarla, la mancata confessione della telefonata alla ministra Paola De Micheli (amica d’infanzia) la quale contattò Bruno Frattasi, capo di Cabinetto del ministro dell’Interno. A quel punto, il viceprefetto Antonella Di Nacci parlò con Luigi Chiappero, legale della Juventus, anch’egli tra gli indagati insieme all’avvocato Maria Turco. I due, riporta l’Ansa, sono accusati falso ideologico infatti l’esame sarebbe stato preparato appositamente per favorire l’attaccante uruguagio., cosa emerge su?La ministra De Micheli si difende tramite una nota che ilBianconero.com riporta: “Come dichiarato anche ai magistrati in qualità ...

