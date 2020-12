Caso Suarez, davvero Paratici si è mosso da solo? Si indaga sul ruolo di Agnelli (Di sabato 5 dicembre 2020) Dopo quaranta giorni di silenzio, è tornata a farsi sentire l’inchiesta di Perugia sull’esame di Suarez per la cittadinanza italiana. L’ordinanza della Procura lascia pochi dubbi sulla dinamica. La Juventus ha avuto eccome un ruolo per rendere una farsa l’esame d’italiano dell’ex calciatore del Barcellona. Dalle intercettazioni emerge in maniera fin troppo chiara l’architettura dell’Università per stranieri di Perugia che hanno dovuto confezionare un esame su misura per l’uruguayano e glielo hanno addirittura inviato via email cinque giorni prima della prova. Al momento, sono tre gli uomini Juventus indagati. Il ds Paratici, che è più di un direttore sportivo, è una figura di spicco della Juventus, diciamo anche il numero due. E due avvocati dell’ufficio legale: Luigi Chiappero e Maria Turco. Per settimane in Italia ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 5 dicembre 2020) Dopo quaranta giorni di silenzio, è tornata a farsi sentire l’inchiesta di Perugia sull’esame diper la cittadinanza italiana. L’ordinanza della Procura lascia pochi dubbi sulla dinamica. La Juventus ha avuto eccome unper rendere una farsa l’esame d’italiano dell’ex calciatore del Barcellona. Dalle intercettazioni emerge in maniera fin troppo chiara l’architettura dell’Università per stranieri di Perugia che hanno dovuto confezionare un esame su misura per l’uruguayano e glielo hanno addirittura inviato via email cinque giorni prima della prova. Al momento, sono tre gli uomini Juventusti. Il ds, che è più di un direttore sportivo, è una figura di spicco della Juventus, diciamo anche il numero due. E due avvocati dell’ufficio legale: Luigi Chiappero e Maria Turco. Per settimane in Italia ...

