Carmen di Pietro passione senza freni con Maradona | “Ero così imbambolata di lui”

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 5 dicembre 2020)Dinon ha perso l’occasione di conquistare qualche copertina e ha rivelato, subito dopo la morte inaspettata di, di aver avuto una relazione clandestina con il Pibe d’Oro.ha riferito al settimanale Grand Hotel di aver conosciutoquando lui era al Napoli, lei muoveva i primi passi nel mondo della tv e aveva più occasioni per incontrare gente in vista. Nel corso di una festa dove era presente anche il calciatore, che per altro a quell’epoca era anche sposato, c’è stato un incontro particolare che ha portato i due a vedersi il giorno dopo in un albergo. La relazione che sarebbe durata mesi, non sarebbe mai uscita sui giornali e questo perché i diretti interessati hanno utilizzato dei particolari accorgimenti per non apparire, in primis l’aiuto di un’amica di ...