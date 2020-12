Campania zona arancione, cosa cambia. (Di sabato 5 dicembre 2020) I ristoranti e bar restano chiusi per tutta la giornata. I negozi restano aperti, anche quelli che erano stati chiusi in zona rossa come abbigliamento, calzature e gioiellerie. La Dad è prevista solo ... Leggi su gazzettadiavellino (Di sabato 5 dicembre 2020) I ristoranti e bar restano chiusi per tutta la giornata. I negozi restano aperti, anche quelli che erano stati chiusi inrossa come abbigliamento, calzature e gioiellerie. La Dad è prevista solo ...

