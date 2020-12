Calciomercato, niente Vasco da Gama per Balotelli: l’attaccante riparte dalla Serie B. I dettagli (Di sabato 5 dicembre 2020) Nuova avventura per Mario Balotelli.Dopo mesi di rumors la decisione è finalmente arrivata: Mario Balotelli è pronto a ripartire dalla Serie B. Lunedì visite col Monza con cui l'attaccante firmerà un accordo al termine della stagione. A riportare la notizia è "Sky Sport" secondo cui l'ex Milan si legherà al club di Galliani e Berlusconi fino a giugno con opzione rinnovo in caso di A. Dopo essere stato ad un passo dal Vasco Da Gama, SuperMario, proverà a rilanciarsi dunque in cadetteria. Leggi su mediagol (Di sabato 5 dicembre 2020) Nuova avventura per Mario.Dopo mesi di rumors la decisione è finalmente arrivata: Marioè pronto a ripartireB. Lunedì visite col Monza con cui l'attaccante firmerà un accordo al termine della stagione. A riportare la notizia è "Sky Sport" secondo cui l'ex Milan si legherà al club di Galliani e Berlusconi fino a giugno con opzione rinnovo in caso di A. Dopo essere stato ad un passo dalDa, SuperMario, proverà a rilanciarsi dunque in cadetteria.

