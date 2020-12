Calcio | Serie A 2020-2021 | la Juventus beffa il Torino nel derby | la Lazio si impone contro lo Spezia

Leggi su oasport

(Di sabato 5 dicembre 2020) Due gli incontri nel pomeriggio andati in scena nel decimo turno del campionato didi. Allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena (ore 15.00), laha superato 2-1 lo. A sblocca lo score è stato il solito Ciro Immobile: grande servizio in profondità di Milinkovic-Savic per la punta bianco-celeste che, soloProvedel, ha realizzato il vantaggio ospite facendo passare il pallone sotto le gambe del portiere in uscita. Per Ciro si tratta della sesta rete in campionato e del decimo gol stagionale nelle competizione ufficiali in 10 partite disputate. La compagine di Italiano ha cercato subito una reazione, andando vicina al pari al 18?: Gyas vince il confronto con Acerbi e calcia di pochissimo a lato con Reina battuto. I padroni di casa ...