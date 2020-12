Calabria, il caso dell’ospedale di Trebisacce: mai riaperto nonostante tre sentenze del Consiglio di Stato (Di sabato 5 dicembre 2020) “Da cinque anni qui non viene data esecuzione alle sentenze. A giorni, se non succede nulla, farò una denuncia per inosservanza del provvedimento dell’autorità giudiziaria. Oggi non c’è solo il Covid, ma si muore di infarto, di tumori e di altre malattie”. Nel mirino del sindaco di Trebisacce Franco Mundo c’è l’Asp di Cosenza, ma soprattutto il commissario ad acta Andrea Urbani – direttore generale per la programmazione del Ministero della Salute – nominato lo scorso gennaio dal Consiglio di Stato per far rispettare la sentenza con cui è stata stabilita la riapertura dell’ospedale, chiuso 10 anni fa con un decreto dell’allora presidente della giunta regionale Giuseppe Scopelliti in qualità di commissario per la sanità calabrese. Urbani, contattato da ilfattoquotidiano.it tramite il ministero della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) “Da cinque anni qui non viene data esecuzione alle. A giorni, se non succede nulla, farò una denuncia per inosservanza del provvedimento dell’autorità giudiziaria. Oggi non c’è solo il Covid, ma si muore di infarto, di tumori e di altre malattie”. Nel mirino del sindaco diFranco Mundo c’è l’Asp di Cosenza, ma soprattutto il commissario ad acta Andrea Urbani – direttore generale per la programmazione del Ministero della Salute – nominato lo scorso gennaio daldiper far rispettare la sentenza con cui è stata stabilita la riapertura, chiuso 10 anni fa con un decreto dell’allora presidente della giunta regionale Giuseppe Scopelliti in qualità di commissario per la sanità calabrese. Urbani, contattato da ilfattoquotidiano.it tramite il ministero della ...

