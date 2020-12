Bulli 15enni terrorizzano coetanei e anziani a Caserta | in due finiscono in comunità

(Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvrebberozzato deirapinandoli con un coltello, ponendosi inoltre a capo di una banda diresponsabile di aggressioni anche adnelle strade del centro di, in particolare nell’area verde attrezzata di villetta Giaquinto. È l’accusa a carico di duedi, che sono stati arrestati e posti indalla Polizia di Stato – Squadra Mobile di– su ordine del Gip presso il tribunale dei minori di Napoli. Le indagini sono state coordinate dalla Procura per i minorenni di Napoli. Diversi gli episodi violenti di cui si sarebbero resi responsabili i due adolescenti: il più grave è la rapina ai danni di due fratelli minori avvenuta il 12 settembre scorso, quando ...

