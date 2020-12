BSB | test a Portimao per Honda UK | OMG e FHO Racing BMW

(Di sabato 5 dicembre 2020) A quasi due mesi di distanza dall'ultimo round stagionale a Brands Hatch, per alcune squadre del British Superbike è già arrivato il momento di riaccendere i motori per i primiinvernali , che ...

Alcune squadre di vertice della massima serie britannica sono in Portogallo per effettuare i primi test invernali in vista della stagione 2021, con tante novità in sella ...Dopo due stagioni di alti e bassi con l'OMG Racing tra Suzuki e BMW, il pilota di Cambridge torna sulla "verdona" di Akashi con la squadra di Dave Tyson per andare a caccia del titolo britannico Super ...