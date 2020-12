Brexit, Johnson e von der Leyen: riconvocati i negoziatori capi (Di domenica 6 dicembre 2020) I negoziatori capi dell'Ue e del Regno Unito, Michel Barnier e David Frost, riprenderanno domani le trattative sui rapporti euro-britannici dopo la Brexit, che si erano interrotte ieri. Lo hanno deciso il premier britannico Boris Johnson e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo un colloquio telefonico nel pomeriggio."In una telefonata oggi sui negoziati in corso tra l'Unione europea e il Regno Unito, abbiamo accolto con favore il fatto che siano stati compiuti progressi in molti settori. Tuttavia, permangono differenze significative su tre questioni critiche: parità di condizioni, governance e pesca. Entrambe le parti hanno sottolineato che nessun accordo è fattibile se questi problemi non vengono risolti", si legge in un comunicato congiunto pubblicato stasera da da von der ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 6 dicembre 2020) Idell'Ue e del Regno Unito, Michel Barnier e David Frost, riprenderanno domani le trattative sui rapporti euro-britannici dopo la, che si erano interrotte ieri. Lo hanno deciso il premier britannico Borise la presidente della Commissione europea Ursula von derdopo un colloquio telefonico nel pomeriggio."In una telefonata oggi sui negoziati in corso tra l'Unione europea e il Regno Unito, abbiamo accolto con favore il fatto che siano stati compiuti progressi in molti settori. Tuttavia, permangono differenze significative su tre questioni critiche: parità di condizioni, governance e pesca. Entrambe le parti hanno sottolineato che nessun accordo è fattibile se questi problemi non vengono risolti", si legge in un comunicato congiunto pubblicato stasera da da von der ...

NicolaPorro : La #Brexit doveva ridurre la Gran Bretagna a una succursale del Terzo Mondo. Invece già strappa al Covid la vita ch… - Ariel2575 : RT @Musso___: @jimmomo : “è la Ue in primis ad essere in flagrante e continuata violazione del WA, per cui l’iniziativa del governo Johnson… - Agenpress : Brexit. Domani riprendono i negoziati fra la Ue e il Regno Unito - PieraBelfanti : Ursula von der #Leyen e Boris #Johnson provano a trovare un accordo per Brexit. Domani i capi negoziatori si incont… - RTRincha : RT @davcarretta: #Brexit: non finirà mai. Ursula von der Leyen annuncia che i negoziati continuano e parlerà di nuovo lunedì sera a Boris… -